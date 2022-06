Pluimveehouderij vertrekt na deal met ontwikkelaar Havenzate Es in Hardenberg

Nieuw kantoor moet leiden tot meer rust voor iedereen in Gezinshuis ‘Ons Baken’ in Mariënberg

Gezinshuis ‘Ons Baken’ in Mariënberg heeft in zorginstantie Loc+ in Hardenberg een kantoor geopend. De nieuwe locatie moet meer rust geven in het opvanghuis voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

8 juni