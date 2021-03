Pluimveehouders vrezen ‘nachtmerrie’ door dit nieuwe stukje natuur bij Hardenberg

Taboe op criminele asielzoe­ker weg na openheid Kampen: hoe gaan we nu om met de raddraai­ers?

21 februari Een klein groepje asielzoekers is verantwoordelijk voor een groot aantal winkeldiefstallen in Kampen. Met die glasheldere boodschap doorbraken gemeente en politie in de Hanzestad ruim twee jaar geleden een taboe. Sindsdien is veel verbeterd in de aanpak van raddraaiers in het azc. Toch staat het onderwerp ook dit jaar op de agenda in de aanloop naar de verkiezingen. ,,De beeldvorming strookt niet altijd met de positieve cijfers.”