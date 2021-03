Plukon Dedemsvaart kraait victorie en mag definitief uitbreiden, tot groot verdriet van omwonenden

video Droog en warm in auto smullen langs Vecht en Reest: Route Culinair smaakt naar meer

14 maart Ondanks de buien die soms gepaard gingen met stevige rukwinden was het zaterdag voor de driehonderd deelnemers aan de Route Culinair du Vechtdal genieten geblazen. Bij zeven restaurants in de vallei van de Vecht en het Reestdal kregen ze in hun voertuig zeven heerlijke gerechtjes voorgeschoteld.