Podium Hardenberg bijna failliet, schuldeisers zoeken contact via Facebook

Poptempel Podium in Hardenberg stevent af op een faillissement. Volgens meerdere schuldeisers voldoet het bedrijf al een paar maanden niet aan zijn betalingsverplichtingen en zijn de schulden inmiddels opgelopen tot circa 65.000 euro. Directeur Gerrit Hoogenboom wil geen bedragen noemen, maar bevestigt dat het geld op is en dat zijn bedrijf op dit moment niet aan betalingsverplichtingen kan voldoen.

Eigenaar Rik van der Steen van Ricom, dat licht- en geluidsapparatuur aan het bedrijf verhuurde, heeft in oktober het faillissement aangevraagd omdat hij op dat moment nog 17.500 euro te vorderen had. “We hebben altijd het beste met Podium voorgehad. Wij vinden het ook jammer, maar we kunnen niet anders”, zegt Van der Steen.

Volgens hem heeft de rechtbank Podium uitstel verleend tot 19 december, op voorwaarde dat er alsnog een betalingsregeling zou worden overeengekomen. Dat is nog niet gebeurd, zegt Van der Steen. “Ze wilden 7.500 euro betalen als wij de faillissementsaanvraag zouden laten vallen en ook zouden afzien van onze rechten in de toekomst. Daar gaan we niet mee akkoord”, aldus Van der Steen.

Intussen hebben zich nog drie andere schuldeisers bij de faillissementsaanvraag gevoegd. “Een vierde komt waarschijnlijk vandaag”, zegt Van der Steen, die inmiddels al zijn apparatuur uit de grote zaal van Podium heeft weggehaald.

Facebook-pagina

Een van de andere schuldeisers is het marketingbureau van Podium, Pitstop Reclame in Hardenberg. Eigenaar Ellert Pater bracht de problemen bij Podium in de openbaarheid door een mededeling daarover op de Facebook-pagina van de pomptempel te zetten, waarvan hij beheerder is. “Ik probeer al weken met de eigenaren in contact te komen over openstaande facturen, maar ze reageren nergens meer op. Dit was een poging om contact uit te lokken”, zegt Pater over zijn actie.

Dreigementen

Directeur Hoogenboom zegt dat de middelen nu weliswaar op zijn, maar dat hij ‘nog steeds bereid is te praten over een oplossing op langere termijn’. “Die gelegenheid krijgen we niet. In plaats daarvan worden er nu sms-jes verstuurd naar mensen bij Podium met dreigementen. Zo van: we sturen incassobureau Binnen Zonder Kloppen langs. Als ze ons faillissement willen dan doen ze maar, ik kan het niet tegenhouden, want ik heb ze niets te bieden. Ik vraag me wel af of er straks winnaars zijn. De zaak is verpand aan geldverstrekkers. Andere schuldeisers vallen buiten de boot. Daarom hebben wij ook niet zelf gekozen voor een faillissement.”

Optredens van grotere namen zijn voor de komende weken afgezegd, aldus Hoogenboom. In plaats daarvan doet het poppodium het met optredens van ‘nieuwe kost’, beginnende artiesten. “Vrijdag zijn we dus gewoon open”, verzekert Hoogenboom. “Tenzij men het ons onmogelijk maakt.”