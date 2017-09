Podium Hardenberg organiseert battle voor Bands

Saxenburgh overlegt met gemeente over vacatures

13 september De verontwaardiging bij de Saxenburgh Groep over de excursie naar zorgbanen in Duitsland is ruim een maand later flink geluwd. Henri Janssen, hoogste baas van de Saxenburgh Groep in Hardenberg, heeft met wethouder René de Vent en andere instanties van de gemeente overleg gevoerd.