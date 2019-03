Politie betrapt ‘langzame’ automobilist op N48 in Balkbrug: rijbewijs al 15 jaar ongeldig

Hardenberg versnelt bouw woningen en legt focus op betaalbare koopwonin­gen

9:02 De gemeente Hardenberg moet binnen zes jaar 1680 nieuwe woningen tellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe woonambities voor 2025 kenbaar gemaakt. In de gemeente wonen steeds meer ouderen en minder gezinnen. Daarom is het 'Programma Wonen 2025' vooral gericht op starters, ouderen en doorstromers. Daarnaast zet de gemeente fors in op duurzaamheid.