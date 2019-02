Politie haalt verwarde man uit Vecht bij Hardenberg

Drie jaar cel voor ‘producent’ van drugslab in boerderij Schuine­sloot, boer vrijgespro­ken

18 februari Een 45-jarige man uit Tilburg heeft drie jaar cel gekregen voor zijn rol bij de grootschalige productie van amfetamine in een illegaal lab in Schuinesloot. De eigenaar van de schuur is vrijgesproken van betrokkenheid bij de productie van harddrugs.