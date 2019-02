Politie Hardenberg treft gestolen crossmotoren aan

Boeren en jagers niet aan banden door kraanvo­gels Engberts­dijks­ve­nen

20 februari Afgelopen zomer streek slechts een elftal kraanvogels neer in de Engbertsdijksvenen, terwijl er in 2015-2016 minstens 300 zijn geteld. Feit is dat deze statige vogels het duizend hectare grote natuurgebied op de grens van Vechtdal en Twente elk jaar weten te vinden. Het beheerplan dat de provincie Overijssel opstelde voor dit Natura 2000-gebied moest op enkele punten aangepast worden nadat de Raad van State in oktober 2017 bezwaren tegen het plan gedeeltelijk gegrond verklaarde. Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben met die aanpassing vooral onduidelijkheden rond de foerageergebieden van de kraanvogels weggenomen.