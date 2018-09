Politie Hardenberg waarschuwt voor lachgas: 'lijkt wel een nieuwe trend'

Lachgas is niet om te lachen. Die boodschap wil de politie Hardenberg overbrengen via Facebook. De politie wil jongeren en hun ouders waarschuwen voor de gevaren van lachgas, omdat ze steeds vaker lachgaspatronen en ballonnen vinden bij grote feesten.

,,Bij de Gramsberger feestweek en de Dedemsvaria hebben we veel lachgaspatronen gevonden", vertelt Bas Huizing, jeugdagent in Hardenberg. ,,Het lijkt wel een nieuwe trend onder de jeugd, daarom willen we graag de gevaren uitleggen aan ouders en jeugd."

,,De laatste weken zien we steeds vaker dat jeugdigen lachgaspatronen kopen en dan dit gas inhaleren met behulp van een ballonnetje", schrijft de politie op Facebook. ,,De jeugd gebruikt dit om in een bepaalde roes te komen."

Sigarettenpakje

Huizing: ,,Ik denk dat veel ouders niet van het bestaan weten. Als ze een pakje sigaretten vinden, weten ze gelijk wat er aan de hand is. Lachgasbuisjes worden door ouders vaak niet herkend en ballonnen lijken heel onschuldig."

De politie ziet het lachgas nog niet als groot probleem, maar wil wel dat de gebruikers van lachgas de gevaren inzien. ,,Inhaleren van lachgas klinkt onschuldig en is ook niet verboden, maar het is zeker niet zonder risico's", schrijven ze daarom op Facebook. ,,Het inhaleren van lachgas brengt o.a. de volgende risico met zich mee: Bevriezing van de longen, zuurstoftekort in de hersenen, gevolgen bij zwangerschap, reactievermogen en oorpijn/gehoorschade", vervolgen ze het bericht.

Toename

,,Het gebeurt volgens mij nu meer dan voorheen", zegt Huizing. ,,Vorig jaar heb ik er bijna niks over gehoord. Je kon het dit jaar gewoon bij horecagelegenheden kopen. Met die mensen gaan we in gesprek om verkoop te voorkomen."