Politie houdt drie mannen aan voor mishandeling agenten in centrum Hardenberg

Tanken in Duitsland heeft geen zin meer

9:34 Even de grens oversteken om de tank vol te gooien heeft geen zin meer. De benzine bij onze oosterburen kost op dit moment hetzelfde als in Nederland, of is zelfs duurder. Door de lage waterstand van de Rijn kan er veel minder brandstof aangeleverd worden dan nodig is. En dat drijft de prijs op.