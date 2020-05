Politie kan grote aantal mobiele bellers op N36 tussen Ommen en Hardenberg (opnieuw) niet bijhouden

Geen trein maar bus en omrijden bij vernieuwen spoor in Mariënberg en Gramsber­gen

15:00 Vanaf vrijdag moeten treinreizigers tussen Mariënberg en Emmen een week lang rekening houden met vertraging en alternatief busvervoer. In de periode tussen 29 mei en 8 juni ligt het spoor er uit. Dan vernieuwt aannemer Swietelsky Rail in opdracht van ProRail over een lengte van in totaal ruim vier kilometer de oude ballast, bielzen en spoorstaven.