Politie maakt excuses na fouten bij ernstige stalkingszaak: 'Onvoldoende oog voor stelselmatige gedrag’

De politie in Hardenberg heeft steken laten vallen door een slachtoffer van stalking jarenlang niet te helpen. Dat blijkt uit intern onderzoek, meldt de Politie Oost-Nederland. De ex-vriendin van een inmiddels veroordeelde stalker uit Zwolle probeerde in haar woonplaats Hardenberg jarenlang aangifte tegen hem te doen, maar kreeg telkens te horen dat dat niet kon.

Negen jaar lang viel haar 34-jarige ex-vriend L.P. haar lastig, ongeveer net zo lang als het andere slachtoffer: een meisje van 17 jaar uit Zuidlaren. Zij deed meerdere keren aangifte in Assen en voor het stalken van haar is P. ook drie keer eerder veroordeeld, al hielp dat uiteindelijk niet.

Pas toen ze via een ander slachtoffer van de stalker eind vorig jaar in contact kwam met de politie in Assen, werd ze serieus genomen. ,,In Assen kon ik wél meteen aangifte doen. Ik heb twee dagen op het bureau gezeten om alles te vertellen”, zei de Overijsselse eerder tegen deze krant.

Zes weken lang 24 uur per dag

De Overijsselse ving bij de politie Hardenberg echter keer op keer bot als ze weer brieven, appjes en Facebookberichten van de man ontving. ,,Volgens de agenten was pas sprake van stalking als hij bij wijze van spreken zes weken lang 24 uur per dag doorging”, aldus de vrouw. ,,En dat deed hij niet.”

Intern onderzoek

Nadat ze in Assen alsnog aangifte deed, nam de politie in Assen contact op met de collega’s in Hardenberg. Dat en berichtgeving over de zaak in de media resulteerden in een intern onderzoek bij de politie Hardenberg. ,,We hebben dat door twee interne deskundigen laten uitvoeren. Dit zijn mensen die expertise hebben op het gebied van stalking. Zij hebben het dossier uitvoerig doorgenomen en gekeken of we de juiste dingen hebben gedaan en met de intern betrokkenen gesproken”, aldus een woordvoerster van de Politie Oost-Nederland.

,,De uitkomst is dat het niet goed gegaan is. Elke melding van het slachtoffer is als een individuele hulpvraag beoordeeld. Er was onvoldoende oog voor het stelselmatige gedrag van de verdachte.”

Tbs met dwang

Naar aanleiding van de aangifte van de ex-vriendin bij de politie in Assen en een nieuwe aangifte van het Drentse slachtoffer eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank in Assen P. vorige maand tot tbs met dwang. De schizofrene man wordt nu gedwongen behandeld in de hoop dat hij daardoor eindelijk stopt.

Eerder deze week heeft de politie in Hardenberg haar excuses aangeboden aan zijn ex-vriendin. ,,De wijkagent is bij me geweest. Het is wat laat, maar ik vind het wel fijn. Hij heeft me goed uitgelegd wat er is gebeurd. De politie werkt nu met nieuwe protocollen om stalking sneller te herkennen. Ik denk dat ze in de toekomst beter zullen opletten.”