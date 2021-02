Politie-onderzoek naar dood baby in De Krim raakt buurt: ‘Ontzettend verdrietig’

Hardenber­gers spotten vogels van verschil­len­de pluimage in hun tuin: van zwarte kraai tot bonte specht

31 januari Onder het genot van een kopje koffie schuiven Bert Jonkhans en zijn vriendin Marjolein Brunink deze zaterdagmorgen aan aan de keukentafel. Zoals altijd genieten ze van de vele vogels in hun achtertuin. Maar deze keer is het serieuzer, want de gevederde vrienden moeten geturfd worden: het is eind januari, het weekend van de nationale tuinvogeltelling.