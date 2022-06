Politie onderzoekt vernieling bij Joods werkkamp Hardenberg: ‘We zoeken getuigen en camerabeelden’

Prijswin­nend familiebe­drijf Dedems­vaart speelt in ‘Champions League van hightech’

,,We spelen in de Champions League van hightech-bedrijven’’, zegt salesmanager Ard Abbink zonder blikken of blozen over familiebedrijf PM. In Dedemsvaart worden rechtgeleidingen en positioneersystemen ontworpen en gemaakt voor fabrikanten van elektronische chips en medische en analytische apparatuur. ,,Ook in Europese raketten zitten onze onderdelen.’’

