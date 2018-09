Politie roept hulp in van horeca in strijd tegen lachgas

'Ook gescheiden afvalinza­me­ling bij sportclubs in Hardenberg'

13 september Bij diverse sportclubs in de gemeente Hardenberg zijn rookverboden ingesteld, worden schenktijden voor de verkoop van alcohol gehanteerd en liggen voor de jeugd naast de kroketten ook gezonde bananen in de kantines. Is het dan niet wat vreemd dat al het afval dat in clubhuizen wordt ingezameld bij de meeste verenigingen in één grote container belandt?