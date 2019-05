Politie stuurt 1000 mensen sms vanwege overval in De Krim

Vechtdal is twee minuten stil voor oorlogs­slacht­of­fers

4 mei Bij dodenherdenkingen in het Vechtdal zijn vanmiddag en vanavond alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Twee minuten stilte, om hen te herdenken die voor de hedendaagse vrijheid zijn gevallen. Zoals in Lutten, waar burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg de herdenking bijwoonde. ,,Het is een vrijheid die we moeten koesteren, iedere dag opnieuw.”