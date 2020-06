Politie stuurt brief naar drugsgebruikers Hardenberg

Zo'n tachtig inwoners van Hardenberg hebben donderdagmorgen een brief in de bus gekregen van de politie. Het gaat om mensen die als ‘afnemer van drugs’ uit een eerder onderzoek naar de handel in verdovende middelen naar voren zijn gekomen.

“Wees je ervan bewust dat het in bezit hebben van drugs strafbaar is en een strafblad consequenties heeft voor je toekomst", luidt de boodschap. Naast de brief gaan jeugdagenten ook in gesprek met een aantal jeugdige gebruikers en hun ouders. Wijkagenten gaan het gesprek aan met oudere drugsbezitters, die al langer in beeld zijn bij politie en hulpverleners.

Eerste keer

Het is voor de Politie IJsselland de eerste keer dat een dergelijke groep op deze manier wordt benaderd. De politie in Hardenberg laat weten het belangrijk te vinden een signaal af te geven. „Het in bezit hebben van drugs is strafbaar", laat districtschef van de politie in IJsselland Ramon Arnhem weten. „Op dit moment hebben de gebruikers een brief gekregen en zijn ze geen verdachte, maar wat gebeurt er de volgende keer? Als een drugsbezitter wordt aangehouden en veroordeeld dan heeft hij of zij een strafblad. Dat heeft consequenties voor de toekomst.” Arnhem laat weten te willen voorkomen dat jeugd in de criminaliteit terechtkomt. „Daarom gaan wij nu op een preventieve manier in verbinding met de jeugd en hun ouders.”

Drugstelefoonnummers

Eind vorig jaar is er in de gemeente Hardenberg een onderzoek gestart naar een overlastgevende jeugdgroep en de handel in verdovende middelen. Tijdens het onderzoek zijn vier verdachten aangehouden. Ook zijn enkele zogenoemde drugstelefoonnummers bekend geworden; nummers die gebeld kunnen worden door gebruikers, waarna een bestelling geplaatst kan worden.