Politie waarschuwt voor ongenode gasten op erf

Het gaat volgens de waarschuwing van de politie via sociale media om 'veelvuldige meldingen' vanuit het buitengebied. Er komt een auto het erf op gereden, waarna een of twee inzittenden uitstappen en rond gaan snuffelen in en bij schuren en woning. Als ze worden aangesproken hebben ze een onduidelijk verhaal over het zoeken naar oud ijzer en accu's. De politie vertrouwt het niet een raadt iedereen aan om verdachte zaken te melden via 0900-8844 of 112.