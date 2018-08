Politie zet man met gestolen pinpas in Hardenberg te kijk

Bewoners de Korte Schoor extra alert na zoveelste brand in Balkbrug

24 augustus Afgelopen dinsdag was het weer raak in Balkbrug, voor de vierde keer binnen een maand was daar brand bij een woning aan de Korte Schoor. Dit keer raakte een schutting beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting. Buurtbewoners houden hun ogen open.