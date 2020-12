Politie zoekt ‘lichtgetinte, kale man’ en ontvangt tips na Opsporing Verzocht over mishandeling Balkbrug

video Hoogtepun­ten en rust: ideale mix in dozijn wandelin­gen door Vechtdal

21 november Het is een echte kuitenbijter: de Rheezerbelten, een imposante zandverstuiving bij de Hardenbergse buurtschap Rheeze. De steile beklimming in het mulle zand vanaf de parkeerplaats aan de Grote Beltenweg vereist de nodige conditie, want de 'bergkam’ stijgt tot twaalf meter hoog boven het Vechtdal uit. Dit landschappelijke pareltje in de Boswachterij Hardenberg vormt een van de hoogtepunten in de nieuwe wandelgids die vandaag verschijnt.