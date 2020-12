Politie zoekt scooterrijders uit Hoogeveen na zware mishandeling René uit Balkbrug

video Duizenden liters varkens­poep op de weg: 'Tsunami van mest’ in Brucht krijgt politiek staartje

23 november Duizenden liters varkenspoep stroomden vrijdag vlak voor het weekeinde vanuit de gierbassins van boer Erik van der Velde in hoog tempo de provinciale weg op. Het stonk een uur in de wind, hoewel de agrariër uit Bergentheim het zelf op ‘ruiken’ houdt. Zelf rook-ie het echter niet, want ‘gigantisch verkouden’. De klap was groot. ,,Het moet een tsunami van mest zijn geweest.”