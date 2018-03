Politiek Hardenberg: ,,Doe wat aan gevaarlijke kruising"

Politieke partijen in Hardenberg vinden dat de provincie wat moet doen aan de gevaarlijke kruising van de N48 met de N377 in Balkbrug. Wethouder Jannes Janssen houdt ook vast aan verbetering van de veiligheid op die plek.

Sake-Christiaan Stelpstra, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Hardenberg, wil dat de provincie nog een keer goed naar de verkeerssituatie bij de gevaarlijke kruising in Balkbrug kijkt. ,,Wij vinden dat de verkeersveiligheid heel belangrijk is. Ook met het CU-Statenlid dat over dit dossier gaat, gaan we hierover in overleg." In de komende raadsvergadering van dinsdag zal CU-raadslid Simone Hof uit Balkbrug vragen stellen aan het Hardenbergse college over de situatie.

Naast de ChristenUnie, maken ook andere Hardenbergse fracties zich zorgen over de verkeerssituatie bij het kruispunt. Bert Gelling van de VVD vindt het belangrijk dat er aandacht op de situatie gevestigd wordt bij de provincie, eigenaar van de wegen. Annie Kelder, fractievoorzitter van lokale partij OpKoers.nu, vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. ,,Als de provincie dit onderwerp niet oppakt, moeten we daar wat aan doen."

Directe aanleiding voor de discussie is het tragische verkeersongeval dinsdagmiddag waarbij een 70-jarige man uit Dedemsvaart om het leven kwam. Ook Plaatselijk Belang Balkbrug wees daarna nogmaals op de gevaarlijke situatie bij de kruising van de N48 met de N377. ,,Liefst zien we dat er een tijdelijke oplossing komt met stoplichten", zegt voorzitter Ronald Folders.

Gevaarlijk

Vrachtwagen(combinaties) die van de N48 komen moeten vaak lang wachten onderaan de afrit om in te voegen. Dat leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor het fietsverkeer op de parallelweg. ,,We hebben van de provincie te horen gekregen dat de kruising in hun ogen nu niet onveilig is. Dat bestrijden wij, daar hebben we al heel vaak aandacht voor gevraagd."

,,Wij zijn al lang met de provincie in overleg over de plannen voor de N340 en de N377", zegt Wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg. ,,De situatie op het kruispunt is gevaarlijk en moet aangepakt worden. Het stond in het oorspronkelijke plan voor verbetering van de N377. Omdat er geschrapt is in de plannen voor zowel de N377 als de N340, leidt dit tot hogere verkeersintensiteit op deze kruising. Ook de opleving van de economie leidt tot meer verkeer."

Vaart maken