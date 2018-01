Politiekids gaan in Dedemsvaart met veiligheidshesje en echte politiepet de straat op

Geen echte boeven vangen. Maar wel de snelheid van auto’s controleren, inbraken voorkomen en mensen adviseren. Dat is wat de politiekids in Dedemsvaart in de Vogelbuurt gaan doen. Gisteren werden ze in Hardenberg beëdigd door burgemeester Peter Snijders. Nu gaan ze echt aan de slag.

Maar liefst 90 kinderen van basisscholen de Eiber en De Ark wilden wel politiekid worden. Uiteindelijk zijn 24 kinderen geselecteerd. En die zijn heel enthousiast. De 12-jarige Hani Alhayali kan niet wachten tot hij met een veiligheidshesje en een echte politiepet de straat op mag. ,,We gaan samen met de politie op pad. We waarschuwen mensen voor inbrekers als er deuren of ramen openstaan en we houden mensen aan als ze te hard rijden.”

Groepsverband

De komende zestien weken worden de kinderen opgeleid tot echte politiekids. Ze gaan flink sporten en ze leren om in groepsverband te werken en stevig in hun schoenen te staan. Want dat is wel nodig als ze straks op pad gaan met de politie. In het hele land zijn inmiddels groepen politiekids actief.

De gemeente Hardenberg is met een proef begonnen in Dedemsvaart. Het project wordt gecoördineerd door maatschappelijke organisatie de Stuw. Die werkt samen met de politie, de gemeente, The Training Club in Dedemsvaart en stichting De Kern.

Jongerenwerker Ruben Drost van de Stuw: ,,Het is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast kan het de beeldvorming van de politie positief veranderen. Op latere leeftijd is dat beeld bij sommige jongeren namelijk negatief. We hopen dat te voorkomen door ze in een vroeg stadium al positief in contact te brengen met de politie.”

Heel stoer

De kinderen kijken wel een beetje op tegen de politie. Ze vinden het best wel spannend dat ze straks met echte agenten op pad gaan. Myrthe Gijsbers (11): ,,Als ik agenten op straat zie lopen, wil ik eigenlijk altijd vragen of ik met ze op de foto mag. Want ze zijn heel stoer. Het lijkt me wel leuk om later ook politieagent te worden.”

Na vier maanden moeten de kinderen een examen afleggen. Daarna krijgen ze een officieel Politiekid-diploma. Drost: ,,De kinderen worden dan echt ingezet. Bijvoorbeeld tijdens evenementen. Ze helpen dan om wegen af te zetten en mensen te begeleiden.”