Pony's attractiepark Slagharen verhuizen naar Ponyparkcity

De pony's van attractiepark Slagharen verhuizen eind oktober naar vakantiepark Ponyparkcity in Collendoorn. Het attractiepark was op zoek naar een nieuw onderkomen voor de dieren, nadat was besloten dat er op het attractiepark geen plaats meer voor was. De vakantiehuisjes waarbij de pony's te huur waren, worden gesloopt.

,,We zijn blij dat we een goede plek hebben gevonden waar onze pony's terechtkunnen. We wilden ze graag als groep bij elkaar houden en ze blijven nu in de buurt", stelt Wouter Dekkers, directeur bij het attractiepark.

Sloop

Het attractiepark neemt afscheid van de pony's, omdat de vakantiehuisjes waar de pony's bij hoorden, worden gesloopt. ,,Je wilt dan natuurlijk wel dat ze goed terechtkomen. Er hebben zich ook wel gezinnen gemeld die graag ene pony wilden, maar op deze manier houden we toch dichtbij ons."

29 oktober is de laatste zondag dat de pony's in het park, dat ooit bekend werd als Ponypark Slagharen, te bewonderen zijn. Daarna worden de dieren overgeplaatst naar een naastgelegen weiland, dat eigendom is van PonyParkcity. ,,Dat het vlakbij is, maakt het logistiek wel makkelijker", verklaart Dekkers.