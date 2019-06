Postduif Caballero uit Sibculo verbreekt 62 jaar oud snelheidsrecord

Destijds was het een vlucht die was gelost in Orleans, waarna de duiven zich in een zuidwesterstorm huiswaarts spoedden. Kats duif was met een snelheid van 143 km per uur terug op het hok, op de zolder van het café dat hij runde. Zaterdag waaide het weer hard vanuit het zuiden, toen om 13.00 uur duizenden duiven werden gelost in het eveneens Franse Étroeungt voor een zogeheten vitessevlucht, een vlucht van circa 300 km voor de sprinters onder de postduiven. De Caballero 841 van de gebroeders Herbert en Harald Kamerhuis uit Sibculo klokte om 15.17 uur, met een snelheid van 143,26 km per uur. ,,We deden zaterdag op twee vluchten mee, met in totaal 36 duiven’’, vertelt Herbert Kamerhuis. En dan loopt de spanning op tegen de tijd dat de eerste duiven terug worden verwacht. ,,Nadat rond drie uur al drie duiven binnen waren van de om 10.00 uur geloste ‘dagfondvlucht’ van 620 kilometer, zat ik met mijn vader achterthuis te wachten op de volgende duiven. En toen kwam een ‘krasdoffer’ in volle vaart hoog in de lucht aangevlogen, maakte een halve draai en viel als een baksteen naar beneden naar de klep van het hok. In een mum van tijd zat hij binnen.’’

Elektronisch

De thuiskomst van de meeste duiven wordt tegenwoordig elektronisch geregistreerd. De duiven dragen hiervoor een chip in de ring. Als de duif arriveert loopt hij over een antenne het hok binnen en gaat een signaal naar de klok die de tijd van aankomst vastlegt. Herbert loopt naar het hok om het nummer van de doffer te controleren en ziet dat het de ‘841 van 2018’ is. ,,Hè, de 841? Ik liep vlug terug naar de klok en zag dat het één van de duiven van de vitessevlucht was. Het stond er echt: de NL18-5108841 was om 15.17.55 uur binnen en heeft de 329 km afgelegd in 2 uur en 17 minuten met een gemiddelde snelheid van ruim 2387 meter per minuut, 143,26 km per uur! Zaterdagavond kwam de officiële bevestiging dat onze duif het record uit 1957 verbeterd had!’’

Waanzinnig

Aan de Boerendijk in Sibculo is daardoor een nieuwe mijlpaal toegevoegd aan de geschiedenis van de Nederlandse duivensport. ,,Een waanzinnige snelheid, ruim 143 km per uur, want dit betekent dat die duif op sommige stukken ook 150, 160 km per uur moet hebben gevlogen’’, zegt voorzitter Ruud Moes van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) enthousiast. ,,Vaak wordt een vlucht niet gelost bij een zuidwesterstorm, maar nu gebeurde dat wel want dat leek verantwoord. En dat blijkt ook, want er zijn geen verliezen gemeld.’’ Herbert Kamerhuis complimenteert de lossingscommissie ook voor het besluit deze vlucht toch door te laten gaan. ,,Van onze 38 duiven zijn er 36 teruggekomen, de laatste twee nog niet. Met zulke harde wind kan het gebeuren dat de duiven doorschieten, tot in Groningen toe. Daarna wordt het lastig om tegen de wind in terug te vliegen.’’

Volledig scherm Caballero 841 is in goede handen bij vader en zonen Kamerhuis. © Eigen foto

Caballero

,,Toen zaterdagavond bleek dat onze doffer de snelste postduif ooit in Nederland was, vond Ruud Moes van de NPO dat we hem ook een naam moesten geven. We zaten samen te ‘prakkezeren’, en kwamen eerst op de naam van onze vader, want hij verzorgt de duiven overdag. 'Henkie’ stelden we voor, maar dat vonden we niet zo leuk. Toen bedachten we ineens ‘Caballero’, want toen Henk jong was zat hij bij de aspiranten in de wielerploeg van dat sigarettenmerk. Hij was op de laatste meters de sprinter van de ploeg, dat vonden wij wel passend.’’ Vader Henk, 65 jaar inmiddels, hing op negentienjarige leeftijd zijn racefiets aan de wilgen en zocht zijn vertier in vissen. Daar hebben Herbert (bijna 30) en Harald (31) hun liefde voor postduiven aan te danken. ,,Want toen ik dertien was vond ik langs de sloot een duif. Dat vond ik zo leuk dat die overal mee naar toe ging. Toen kregen we van een buurman een paar duiven, en daarna van een andere duivenhouder uit Sibculo een mand en klok. We werden lid van de Stormvogels en vielen al snel in de prijzen, in 2004 werden we al clubkampioen oude duiven op de midfondvluchten, wedstrijden van 400 tot 600 kilometer. We hadden een gouden stamkoppel waarmee we verder fokten, maar in 2015 was het tijd voor ander bloed want de resultaten werden minder.’’

Volledig scherm Caballero 841, de supersnelle doffer van de gebroeders Kamerhuis. Het is een ‘krasdoffer’. Dat is een duif met twee donkere lijnen over de vleugels met daarboven grijze spikkels. © Eigen foto

Twents ei

Kees Nijeboer, succesvol duivenhouder uit De Pollen bij Vriezenveen, hielp de gebroeders Kamerhuis een stapje hogerop. Als wederdienst, vertelt Herbert. ,,Ik ben timmerman en heb Kees geholpen met het bouwen van een nieuw duivenhok. Als dank betaalde hij in natura: Caballero hebben we gekregen als ei, die door een duif van ons is uitgebroed. Vorig jaar was Caballero als jonge duif al goed. Dit voorjaar moest hij weer even op gang komen, want we hebben ons duivenhok in een 75, 80 jaar oude potstal waar het winderig en koud is. Maar de afgelopen weken was het weer beter en raakte hij in topvorm. Daarom hebben we hem ook bovenaan ons inschrijvingslijstje gezet, als ‘eerstgetekende duif’ waarvan je denkt dat die het beste gaat presteren op een vlucht. Daar hangt ook weer een speciaal kampioenschap voor ‘aangewezen duiven’ aan.’’

Hobby voorop