Praktische predikant Jonathan Zondag verkiest Dedemsvaart

Slachtof­fer steekpar­tij in Hardenberg is buiten levensge­vaar

14 juli Het 19-jarige slachtoffer van de steekpartij in Hardenberg is buiten levensgevaar. Dat bevestigt wethouder Alwin te Rietstap, die namens het Hardenbergse gemeentebestuur contact onderhoudt met politie en Openbaar Ministerie over het incident van afgelopen nacht.