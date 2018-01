PrefabNL kan door na grote brand

Jeroen van Dijk heeft met Peter ter Huurne de timmerfabriek teruggekocht. Na een tijd op een locatie in Beerzerveld te hebben gewerkt, is men in december 2016 weer neergestreken op de vertrouwde locatie in Hardenberg. Er werken bij het bedrijf 25 mensen. Jeroen van Dijk heeft in de tussentijd ook Van der Most Bouw in Dedemsvaart overgenomen en houdt zich met een derde bedrijf bezig met projectontwikkeling.