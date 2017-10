Preses Stadsbelang: 'Gramsbergen blijft leefbaar ondanks schrappen 151 woningen'

Gramsbergen maakt zich geen zorgen nu de gemeente fors gaat snijden in de geplande woningbouw in het stadje. In de nieuwbouwwijk Garstlanden III worden 151 van de 220 geplande woningen geschrapt, dat is bijna driekwart van het totaal. Maar toch stemt Stadsbelang Gramsbergen in met dit besluit, vertelt voorzitter Jankien Krommedijk.

,,Toen we voor het eerst hoorden van het schrappen van deze bouwplannen waren we daar fel op tegen. We hebben daarom afgelopen voorjaar ook kritisch ingesproken tijdens de raadsvergadering en protest aangetekend. Maar daarna hebben wethouder Prinsse en zijn ambtenaren de gang van zaken nog eens goed uitgelegd. Als het aantal voorradige kavels en woningen in de toekomst beneden de 25 komt, wordt een nieuw plan opgesteld. Dus kan er altijd genoeg gebouwd worden'', weet Krommedijk. ,,Zo blijft de leefbaarheid in Gramsbergen goed.''

De gemeente wil in Hardenberg, Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen en Slagharen een minimale plancapaciteit aan woningen en kavels beschikbaar houden van 2 procent van het huidige aantal inwoners. Gramsbergen telt afgerond 3.100 inwoners. Na aftrek van de 151 te schrappen huizen/kavels in Garstlanden III blijven er voor de komende vijf jaar nog bijna 70 over, dat is ruim 2 procent van het inwonertal. Dat percentage wordt vermeld in de 'structuurvisie herprogrammering woningbouw', waarmee de gemeente streeft naar voldoende woningbouw in de kernen. Bouwen voor eigen inwoners moet in alle kernen mogelijk blijven.

Als het aantal van 25 nog uitgeefbare kavels/woningen dichterbij komt en er dus veel behoefte aan woningen blijkt te zijn, wil de gemeente met Stadsbelang Gramsbergen en omstreken in overleg om een nieuw woningbouwplan (inbreiding of uitbreiding) te ontwikkelen. ,,Zo kunnen we in principe iedere keer weer doorbouwen'', stelt Krommedijk. ,,Dat is heel flexibel, dit is een goed voorstel. De afspraken met de gemeente worden straks vastgelegd in een convenant. Voordat we die ondertekenen gaan we alles nog even goed lezen. Maar als alles er in staat zoals het ons is uitgelegd gaan we akkoord.''

