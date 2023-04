Prille plannen voor energiepark Radewijk: ‘Groene stroom naar Bruchterweg’

Hardenberg­se coalitie staakt zoeken naar locaties voor windparken bij Klooster­haar, Bergent­heim en Sibculo

De vier Hardenbergse coalitiepartijen willen stoppen met de zoektocht naar geschikte gebieden voor windturbines in Kloosterhaar, Bergentheim en Sibculo. Komende week dienen ze daarvoor een gezamenlijke motie in, omdat het zogeheten ‘gebiedsproces’ mislukt is en totaal geen draagvlak heeft.