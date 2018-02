Proef fietsveiligheid Hardenbergse scholieren van start

Met een korte fietstocht hebben wethouder Jannes Janssen en gedeputeerde Bert Boerman maandagmiddag in Hardenberg het startsein gegeven voor een proef met ITS (Intelligent Transportssysteem), die er vooral op is gericht om het gedrag van fietsende middelbare scholieren te beïnvloeden.

Vrolijk fietsen wethouder Jannes Janssen en Overijssels gedeputeerde Bert Boerman zij aan zij vanaf het Hardenbergse gemeentehuis richting de rotonde van de Europaweg met de Bruchterweg, als ze drie kleine bijzondere verkeerslichten zien. Die wijzen fietsers op naderend gevaar en een adviesroute. Terwijl vanuit de Bruchterweg zwaar verkeer nadert, ziet het duo op de rotonde twee rode led-lichten en vervolgens in serie brandende groene leds. Dat licht leidt hen drie-kwart rond over de rotonde, de Witte de Withstraat in, waar een bord hangt met een duim omhoog en de tekst 'Goed bezig!'.

Primeur

De test is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland, waarin Gelderland en Overijssel samenwerken, en de gemeente Hardenberg. ,,Met deze toepassing van ITS voor fietsveiligheid hebben we de landelijke primeur'', zegt gedeputeerde Boerman, voorzitter van ROV Oost-Nederland, met gepaste trots.

Camera's

Het systeem bestaat onder andere uit intelligente camera's, die op drie plekken zijn aangebracht. Op de Bruchterweg ter hoogte van de Lage Inkweg wordt naderend landbouw- en vrachtverkeer gesignaleerd. Fietsers die vanaf de Europaweg of vanuit het winkelcentrum komen krijgen op zulke momenten het advies om de rotonde te blijven volgen en niet de Bruchterweg in te fietsen. Op die twee aanrijroutes hangen camera's die individuele of groepen fietsers kunnen detecteren, waarna de lichten op de rode fietsstrook van de rotonde gaan knipperen om de fietsers in veilige banen te leiden.

Fietsstraat

Doorrijden de Witte de Withstraat in en dan rechtsaf slaan de fietsstraat in, is een veel veiliger route richting de scholen voor voortgezet onderwijs Nieuwe Veste, Greijdanus en Vechtdalcollege (die samen zo'n 3.300 leerlingen tellen) dan via de smalle Bruchterweg waar steevast veel zwaar verkeer rijdt. Hier rijdt veel landbouwverkeer tussen Hardenberg-noord en -zuid, omdat dat niet op de Twenteweg (N343) wordt toegelaten. En de Bruchterweg leidt ook naar bedrijventerreinen, zoals van de Wavin, wat veel vrachtverkeer aantrekt.

Eindmeting