Project Bruchterbeek 25 mille duurder

Deze beek die bij Brucht uitmondt in de Overijsselse Vecht ging vanaf september op de schop. Een stuw is gesloopt en vervangen door een vispassage. Hierdoor kunnen vissen vanuit de Vecht de beek inzwemmen om daar te paaien. De beek is ook verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers, zodat overvloedige neerslag beter afgevoerd kan worden en een betere leefomgeving voor vissen en planten ontstaat. Het terrein tussen de Hardenbergerweg en de Markeweg wordt beter bereikbaar voor machines en materieel, waardoor onderhoud langs dit deel van de Bruchterbeek in de toekomst makkelijker wordt. In maart 2018 moet het project worden opgeleverd.