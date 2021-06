Protest tegen windmolens over grens bij Kloosterhaar: ‘Laten ze het in hun eigen achtertuin zetten’

Vrouw (27) aangehou­den na mishande­ling op de Markt in Dedems­vaart

7 juni Een 27-jarige vrouw uit Vroomshoop is vandaag aangehouden, nadat zij mogelijk met haar auto op iemand is ingereden. Dat gebeurde rond het middaguur op de Markt in Dedemsvaart. Het slachtoffer zat op een fiets en raakte lichtgewond.