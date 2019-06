Protestanten Kloosterhaar en Sibculo vormen eindelijk echt één gemeenschap

De gereformeerde kerk in Sibculo is gesticht vanuit Vroomshoop. Eind jaren veertig van de vorige eeuw was er een eigen kerkgebouw, in het zogeheten ‘Klompenkerkje’ dat nu in gebruik is als snackbar. De huidige ‘Kloosterkerk’ dateert uit 1951 en is onder leiding van dominee Schipper gebouwd op het terrein van het voormalige Cisterciënzer klooster Sibculo. De Fredrikskerk in Kloosterhaar is sinds 1950 in gebruik, en ontworpen door de Twentse architect Everhard Jans. De naam verwijst naar de Hardenbergse meester J. Fredriks, godsdienstonderwijzer van de Nederlands Hervormde gemeente die het geloof ook in Kloosterhaar en Sibculo verkondigde. In 1928 vierde hij zijn veertigjarig ambtsjubileum, tien jaar later overleed hij. Vanwege zijn verdiensten voor de samenleving werd hij in 1933 koninklijk onderscheiden. In Kloosterhaar is de Fredriksstraat naar hem vernoemd, in zijn woonplaats Hardenberg heet de flat aan de Admiraal Helfrichstraat die verrees in de vroegere tuin van zijn toenmalige woning ‘Fredrikshof’.