Provincie legt nieuw onderzoek naar kanaaldrama naast zich neer: ‘Geen nieuwe inzichten’

Van Baars concludeert in zijn veertig pagina's tellende rapport dat er wel degelijk een verband is tussen werkzaamheden aan kanaal Almelo - De Haandrik en de schade aan huizen die vervolgens is ontstaan. Volgens de provincie is dat slechts in zeer beperkte mate het geval. De provincie baseert zich daarbij op onderzoek van Deltares en TNO dat vorig jaar is uitgevoerd.