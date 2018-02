Provincie pakt N34 aan, weg binnenkort afgesloten

Omleidingen

- Verkeer dat in noordelijke richting vanaf Zwolle naar Emmen rijdt, wordt op de A28 ter hoogte van afrit 22 (Nieuwleusen) verwezen over de A28-A37.



- Verkeer in noordelijke richting op de N48 en verkeer op de westelijke aansluiting van de kruising N377-N48 wordt ter hoogte van de kruising N48-N377 verwezen over de N48-A37 richting Emmen.



- Ter hoogte van knooppunt Holsloot wordt verkeer richting Ommen verwezen over de A37-N48 in plaats van de reguliere route over de N34. Lokaal verkeer Fietsverkeer kan tijdens de afsluiting gebruik maken van de Ommerweg, met uitzondering van de dagen dat de tunnel bij de Willemsdijk wordt ingereden en de Ommerweg weer wordt geasfalteerd. Tijdens deze dagen worden fietsers lokaal omgeleid via de Rheezerveenseweg.