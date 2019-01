Provincie toch niet naar Raad van State om gaswinning Hardenberg

Een maand geleden liet gedeputeerde Annemieke Traag weten dat de provincie aan het bekijken was of het zinvol is om naar de rechter te stappen. De provincie heeft inmiddels de conclusie getrokken dat een beroep weinig kans van slagen heeft, omdat het besluit niet in strijd is met de wetgeving. De gemeente Hardenberg is inmiddels wel in hoger beroep gegaan tegen het gaswinningsbeleid. ‘Wij zijn van oordeel dat wij niets kunnen toevoegen aan hetgeen door de gemeente Hardenberg wordt ingebracht’, laat de provincie weten in een brief.