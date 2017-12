Provincie vraagt uitleg over 'Hexit' aan burgemeesters Hardenberg en Ommen

Het besluit

Van Hijum heeft beide burgemeesters uitgenodigd in het provinciehuis in Zwolle omdat hij wil weten waarom gemeente Hardenberg het besluit heeft genomen. ,,Maar ook wil ik weten waarom het besluit op dit moment is genomen en of het gaat om een definitieve breuk. Was dit werkelijk de enige oplossing die mogelijk was? Het gaat wel om een organisatie van 600 mensen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Het heeft ook gevolgen voor de bestuurskracht van beide gemeenten. Dat wil ik allemaal wel in beeld brengen. Wij hebben een taak in het bewaken van de kwaliteit van het openbaar bestuur."