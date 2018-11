PvdA Hardenberg maakt zich zorgen over ‘gebrekkige’ begeleiding in jeugdzorg

Vragen

De fractie wil weten of de gemeente kennis heeft genomen van de reportage en of ze bekend zijn met de signalen. Daarnaast vraagt de PvdA zich af of het college nu aanleiding ziet om in gesprek te gaan met Trias. De partij wil graag geïnformeerd worden over de wijze waarop pleegouders in Hardenberg begeleid worden en hoe pleegzorg plaatsingen beëindigd worden. Ook stelt de fractie vragen over het verloop onder jeugdzorgmedewerkers, of dat een rol speelt in de samenwerking en communicatie tussen voogd en pleeggezinnen.