PvdA Hardenberg wil Oldemeijerweg opknappen

video Proef fietsveiligheid Hardenbergse scholieren van start

20 februari Met een korte fietstocht hebben wethouder Jannes Janssen en gedeputeerde Bert Boerman maandagmiddag in Hardenberg het startsein gegeven voor een proef met ITS (Intelligent Transportssysteem), die er vooral op is gericht om het gedrag van fietsende middelbare scholieren te beïnvloeden.