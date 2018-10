PvdA Overijssel vreest sluiting Hardenbergse scholen voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer praat woensdag 3 oktober over een nieuw, minder ingewikkeld bekostigingsmodel voor scholen. Maar dat model kan ernstige gevolgen hebben voor scholen in dunbevolkte gebieden, die veel minder geld zullen ontvangen. In sommige regio's gaan scholen er tot 17,5 procent op achteruit, stelt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. ,,Dat kan stevige gevolgen hebben. Mogelijk moeten er zelfs vestigingen van scholen dicht.''

Brandbrief

De PvdA wil daarom dat Overijssel zich aansluit bij een vorige week verstuurde brandbrief van de provincies Gelderland, Friesland, Drenthe, Groningen, Zeeland en Limburg, waarin ze vragen om de gevolgen voor onevenredig getroffen regio’s te verzachten. ,,We wisten niet dat dit er aan kwam, pas vorige week hoorden we van het dreigende tekort voor scholen in dunbevolkte regio's'', vertelt Wissink. ,,Die zes provincies zitten in een gezamenlijk overleg voor krimpregio's. Overijssel hoort daar niet bij omdat we hier officieel geen krimp hebben, maar er is wel sprake van 'demografische druk'. De scholen in Hardenberg en Twente worden daardoor straks ook getroffen door de lagere uitkeringen.''

Brede scholen

In het nieuwe systeem gaat er minder geld naar het vmbo, terwijl veel vmbo-leerlingen extra begeleiding en ondersteuning krijgen. ,,In dunbevolkte gebieden zie je relatief veel brede scholengemeenschappen. Die hebben in verhouding een hoog percentage vmbo-leerlingen, en worden dus harder getroffen. Voor hen kan dit plan echt onzalig zijn'', aldus Wissink, die vindt dat in het nieuwe bekostigingsmodel rekening moet worden gehouden met de bijzondere situatie van dunbevolkte gebieden.

'Krimpcheck'