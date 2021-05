Raad Hardenberg installeert nieuwe wethouder OpKoers.nu twee keer: ‘storing’

Aafke uit Bruchter­veld ontwikkelt kaart om miskraam beter te verwerken

19 mei Onderzoekers schatten het aantal miskramen wereldwijd op 23 miljoen per jaar. Toch wordt er relatief weinig over gesproken; uithuilen en opnieuw beginnen is de teneur. Coach en ervaringsdeskundige Aafke Tadema uit Bruchterveld ontwikkelde een verwerkingskaart om vrouwen - en gezinnen - die dit overkomt te helpen, waardoor specialistische hulp niet nodig is.