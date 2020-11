Raad Hardenberg zet veilig fietspad IJhorst - Balkbrug op verlanglijst

Wereldrei­zi­gers stranden in Hardenberg en nemen Argentinië mee naar huis

8 november Ondanks, of misschien wel dankzij de coronacrisis, haalden de voormalige wereldreizigers Tessa Hankamp en haar Argentijnse vriend Facundo Maruenda hun toekomstplannen met zevenmijlslaarzen naar het heden. Want zij begonnen, amper een maand geleden, vanuit hun huis in Hardenberg FacTs Delicatessen.