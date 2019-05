Raad van State oordeelt deze zomer over weigering verhuizing Aldi Dedemsvaart naar Mercatorterrein

Volgens Aldi is de discounter op de huidige plek aan de Julianastraat uit haar jasje gegroeid en is het leegstaande terrein langs de N377 tegenover de kalkovens van Dedemsvaart de aangewezen plek. Volgens het Aldi-concern heeft verhuizing naar dit terrein geen onaanvaardbare gevolgen voor het woon-, leef- en ondernemersklimaat in Dedemsvaart. De gemeente bestrijdt dat en wijst een verhuizing naar de plek buiten het kernwinkelgebied af. Aldi zou genoeg mogelijkheden hebben om op de huidige locatie uit te breiden. Tegen dat besluit is Aldi in beroep gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het concern kan Aldi niet aan de Julianastraat uitbreiden vanwege daar geplande woningbouw.