Raad van State velt salomonsoordeel woonconflict Slagharen

De bewoners die het langst in een dubbele woning aan de Geert Migchelsweg in Slagharen wonen, mogen er blijven wonen. De bewoners die er pas in 2014 zijn ingetrokken, mag de gemeente Hardenberg er uitzetten.

Zo luidt het salomonsoordeel van de Raad van State in een slepende kwestie over de illegale bewoning van een plattelandswoning in Slagharen.

Beide bewoners meenden dat ze het meeste recht hebben om in de woning te blijven wonen en de door een loze tussendeur gescheiden woning van het andere gezin erbij mogen trekken.

De Raad van State hakt uiteindelijk de knoop door in het voordeel van het gezin dat in 2005 in de voormalige schuur van de boerderijwoning trok. De familie Mager-Rooze kocht de schuur van een ouder echtpaar dat in het voorhuis woonde. Dat was eigenlijk de officiële woning, waarvoor een bouwvergunning is verleend.

In de schuur

De familie Zomer kocht uiteindelijk pas in 2014 het voorhuis. Het ouder echtpaar was al lang vertrokken en de woning is een aantal keer doorverkocht. Alleen in 2014 stond het bestemmingsplan nog maar één woning op het adres toe. Zomer meende dat Mager-Rooze eruit moest, omdat die ooit in de schuur zijn gaan wonen en niet in de woning.

De Raad van State ziet het anders en stelt dat het bestemmingsplan slechts van één woning spreekt en die was in 2014 al bezet door Mager-Rooze. Dat betekent dat Zomer, ook al woont die in de officiële woning, in overtreding is. De gemeente Hardenberg mocht om die reden Zomer een dwangsom opleggen.