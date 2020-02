Raad van State wil weten waarom Aldi niet naar Mercator-terrein in Hardenberg kan

Hardenberg kiest voor eerste drie uur gratis parkeren in twee kelders

25 februari Automobilisten kunnen in de loop van volgend jaar de eerste drie uur gratis parkeren in twee parkeerkelders in Hardenberg. Dat kan op elk moment in de parkeergarage onder het gemeentehuis, en iedere zaterdag ook onder het multifunctionele gebouw LOC+. Met een ruime meerderheid heeft de Hardenbergse gemeenteraad vanavond ingestemd met dit voorstel.