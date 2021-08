Raad van State: woningbouw belangrijker dan groen op Kloosterterrein Sibculo

VIDEO Harold en Javier genieten van hun werk als verkeersre­ge­laar bij drukke N340 in Dalfsen: ‘Alleen maar lieve mensen hier’

14 augustus Harold komt oorspronkelijk uit Suriname en Javier is van Curaçao. Deze weken staan beide echter bij kruispunt Driessen in Dalfsen om verkeer over de afgesloten N340 te loodsen. Ze vinden het prachtig en zien het als een betaalde vakantie. ,,Soms stoppen mensen om een drankje of een snackje aan te bieden. Heerlijk!”