Radewijkerbeek bij Hardenberg vertraagd door overvloedig water

GroenLinks: snel duidelijkheid over aansprakelijkheid schade gaswinning

29 januari De provinciale fractie van GroenLinks in Overijssel wil weten wie aansprakelijk is voor eventuele schade door de gaswinning in Hardenberg of de injectie van olie-afvalwater in Twente. De fractie wil dat provinciebestuur en kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid eisen en stelt dit woensdag aan de orde in de vergadering van Provinciale Staten.