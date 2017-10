Radewijkerbeek maakt Vechtpark bijna af

Het Vechtpark in en rond Hardenberg nadert zijn voltooiing. 'IJs en Vecht dienende' moet eind dit jaar deelgebied Radewijkerbeek klaar zijn. Deze 14 hectare grote uiterwaard aan de rechterzijde van de Vecht tussen de Twenteweg en het fietspad over de stuw bij De Koppel wordt natuurlijk ingericht, met kruidenrijk grasland dat aantrekkelijk is voor dieren en ook meer ruimte voor water biedt.

Zo komt er een poel waarin de knoflookpad goed kan aarden. Dat is een kikkersoort die alleen maar in oost-Nederland voorkomt (de IJssel en Maas vormen de westgrens), en zich met zijn bijzondere achterpoten graag mag ingraven in zanderige rivierduinen langs de Vecht.

Rietmoeras

Inmiddels is begonnen met het verwijderen van de stenen langs de hier 650 meter lange westelijke Vechtoever. Die oever krijgt een flauwere helling en loopt over in een drassig gebied waar een rietmoeras kan ontstaan.

Een 240 meter lange oude Vechtarm in dit gebied wordt ook natuurvriendelijk ingericht en aantrekkelijker gemaakt voor libellen, amfibieën en waterplanten. In het verlengde van deze oude rivierarm wordt vanaf half november een ondiepe geul gegraven die uitmondt in de Vecht en bij hoog water moet zorgen voor een betere doorstroming. Bij normale waterstanden staat die geul deels droog.

Wandelpaden

Op hoger gelegen delen houden grazers het gras in toom. Hoewel de nadruk op natuur en water ligt, krijgen ook recreanten ruimte langs de Vecht. In de eerste helft van december moet de aanleg beginnen van betonnen wandelpaden aan de zijde van de Twenteweg, die aansluiten op de paden in het aanpalende gebied waar de Molengoot uitmondt in de Vecht, en op de wandelpaden die volgend jaar nog worden aangelegd in het gebied de Rheezermaten.

Via de nieuwe wandelpaden is ook een uitkijkpunt te bereiken op de dijk aan de westkant. Om de aanleg van deze wandelpaden mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Als de gemeenteraad daar binnenkort groen licht aan geeft, kunnen deze paden er komen. Tegen dit bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Goed voorbeeld

Wethouder Jannes Janssen is blij met de volgende stap in de realisering van het Vechtpark, dat de gemeente Hardenberg samen met waterschap Vechtstromen heeft opgepakt als onderdeel van het provinciale programma 'Ruimte voor de Vecht'.