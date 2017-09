Raggen in de blubber

Er was één locatie waar de regenbuien geen roet in het eten gooiden. Integendeel, in Rheeze hielpen de buien flink voor de Autoblubbering. Het jaarlijkse evenement heeft juist modder nodig. Al gaf t wel wat overlast voor bezoekers. Maar gestoken in rubber laarzen en ouderwets houten klompen konden ook zij volop van de pk's genieten.