Rake klappen vallen tijdens oogstdag in Holthone

Klap, klap, klap! Het publiek ziet graag hoe de deelnemers zich in het zweet werken. Het team Brookmoaten uit Bornerbroek is aan de slag. Onder de petten gutst het zweet. Met een kromme dikke stok - door hen de ‘koeze’ genoemd - worden flinke klappen gegeven op de rogge die zojuist is uitgespreid over een houten vloer. Weer een klap, en weer een. Even opnieuw uitspreiden en de stokken landen weer keihard op de rogge. Na een half uur zwoegen wordt het stro opgeruimd en te drogen gezet. De korrels worden opgeveegd en verdwijnen in de jute zak.

Kleine graankorrels

Hopelijk is er genoeg te eten voor het grote gezin. Zo dacht men vroeger, toen dit nog de winterklus op de deel van de boerderij was. Hier tijdens de oogstdag is de hoop gevestigd op de jury, die cijfers hangt aan hun inspanning. Ze halen mooie cijfers, voor onder andere ‘keren en inleggen’, ‘opruimen stro’ en ‘kleding en presentatie’. Achten en hoger. En dat is eigenlijk foutloos. Volgens de driekoppige jury die zelf uit het boerenvak komt, is een 10 niet haalbaar. ,,Want dan ben je onfeilbaar.” Het team is blij met de cijfers. ,,Het ging dan ook goed. Door de goede temperatuur. Vorig jaar was het te heet. Ook dit jaar heeft de rogge kleine korrels, door het droge weer. Dat maakt het wel moeilijker voor ons”, vertelt Gerard Pigge. Als teamleider heeft hij het publiek vermaakt met een vlotte babbel terwijl de drie heren aan het meppen waren. Hij roemt hun hobby. ,,Als groep bij elkaar, dat is al fijn. Eerst koffie drinken, dan dorsen en dan een pilsje. Zo houden we het oude erin. We dansen ook, houden boerenbruiloften en doen optredens”, somt hij op.

Vrouwengroep

Het is dus niet vreemd dat Bornerbroek met twee teams meedoet. Een mannelijke en een vrouwelijke. Met tromgeroffel valt dit enige vrouwenteam even later in de prijzen. Tromgeroffel klinkt en de dames glimmen wanneer voorzitter Klaas Bolks van de Historisch-culturele Kring Gramsbergen en omstreken de prijs uitdeelt.

Het team Brookmoaten uit Bornerbroek deelt rake klappen uit in Holthone.

Gramsberger team